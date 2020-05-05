Şanlıurfa´da uyuşturucu ve silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı

<br>Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.<br>Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda arama yapılan adreslerde 11 tüfek, 5 tabanca, 14 şarjör, 670 mermi ve 2 kilo 5 gram esrar ele geçirildi.<br>Yakalanan silah ve uyuşturucuya el koyan jandarma, 14 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK<br>2020-05-05 16:35:21<br>
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