Viranşehir´de veteriner hekim darbedildi

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sokak hayvanlarını aşılayan veteriner hekim İsa Sayım, bir grubun saldırısına uğradı. Vücudunda ezikler oluşan Sayım, kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.<br>Viranşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli veteriner hekim İsa Sayım, Büyük Görümlü Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarını aşılamak için çalışma yaparken, çevredeki bir grubun bilinmeyen nedenle saldırısına uğradı.<br>Yumruklanan ve yüzünde morluklar oluşan Sayım, çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Sayım´ın vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluşması nedeniyle 3 gün iş göremezlik raporu aldıktan sonra kendisini darbedenler hakkında şikayetçi oldu. Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası da açıklama yaparak Sayım'ın saldırıya uğramasını kınadı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-05-06 14:24:20<br>

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