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Şanlıurfa’da 1 milyon ücretsiz maske dağıtıldı

İHA

Şanlıurfa'da vatandaşlara korona virüs tehdidi nedeniyle 1 milyon maske dağıtıldı.

Şanlıurfa’da 1 milyon ücretsiz maske dağıtıldı

Şanlıurfa'da vatandaşlara korona virüs tehdidi nedeniyle 1 milyon maske dağıtıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan 10 kadın destek merkezinde 219 kişilik Personeli 7 gün 24 saat esaslı bir şekilde günlük 60 bin Uluslararası Sağlık Hizmetleri tarafından onaylanan malzemeler ile antibakteriyel özelliği olan maske üreterek vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün öncülüğünde Ahmet Yesevi Kadın ve Gençlik Destek Merkezinde belediye personelleri tarafından üretimi ve paketlenmesi yapılan maskeler tüm ilçelerde Beltur A.Ş'in yardımıyla kapı kapı vatandaşlara ulaştırılıyor.
Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinde dağıtıma başlayan ekipler vatandaşların kapısını çalışarak 5 adet maskenin yer aldığı paketleri ücretsiz verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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