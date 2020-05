Leyleklerin sayısı artınca mahalleli yeni kuleler yapmaya başladı Sürüyle gelen leylekler nedeniyle mahalleli 2 yeni kule inşa etmeye başladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 20 yıl önce leyleklerin yuva yapması için inşa edilen taş kule yetmeyince, mahalle sakinleri iki kule daha yapmak için kolları sıvadı.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi kırsal Mahallesi sakinleri 20 yıl önce leyleklerin yavrularını yılanlardan korumak ve elektrik direklerine yuva yapıp akıma kapılmalarını önlemek için 5 metre yükseklikte bir taş kule yaptı.



Sayıları üç katına çıktı

Mahallelinin taştan inşa ettiği kule üzerinde yuva kuran leyleklerin sayısı 20 yıl içinde üç katına çıktı. Göç yolunda olduğu için her yıl onlarca leyleğin ziyaret ettiği ve kuluçkaya yattığı mahallede leyleklerin sayısı artınca vatandaşlar iki kule daha yapmak için kolları sıvadı. Ramazan ayı ve korona virüsü nedeniyle evlerinde kalan mahalle sakinleri, bu süreci fırsata çevirerek her biri yaklaşık 5 metre yüksekliğinde olan ve yapımı 15 gün süren leylek kuleleri yapmaya başladı. Kulelerin birini bitirip diğerini de yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaştıran vatandaşlar, önümüzdeki aylarda taştan kuleleri çoğaltacaklarını söyledi.



Ata yadigarı leyleklere gözleri gibi bakıyorlar

Mahalle sakinlerinden Hacı Gümüştaş ilk leylek kulesinin 20 yıl önce yapıldığını belirterek, "Eskiden bu kuleler leyleklerin bölgedeki yılanlardan korunması için yapıldı. İlk kuleyi de büyüklerimiz bu amaç için yapmıştı. Zamanla mahallemize çok leyleğin geldiğini ve elektrik direklerinin üzerine yuva kurmaya başladığını görünce bizler de iki kule daha yapmaya karar verdik. Ramazan ayındayız, iş de yok, herkes evinde. Ondan dolayı da bu çalışmaya tüm mahalleli katılıyor" dedi

Eskiden beri aile büyüklerinin leylekleri sevdiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Resul Gümüştaş ise "Baktık leylekler geliyor ama yer yok, biz de dedik iki tane daha yapalım. Mahalle sakinleriyle toplandık ve yapmaya başladık. Her bir kule 10 ile 15 gün içinde tamamlanıyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.