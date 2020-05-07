Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor

Haliliye temizlik ve dezenfektasyon ekipleri, Bağlarbaşı, Yavuz Selim, Hızmalı ve Şehitlik mahallelerinde bulunan cadde ve sokaklarını köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı faaliyetlere devam ediyor. Temizlik işleri müdürlüğü vatandaşların sağlığı için seferber olan ekipler son olarak Bağlarbaşı, Yavuz Selim, Hızmalı ve Şehitlik mahallelerinde bulunan cadde ve sokaklarını köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

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