Şanlıurfa´da çarşılarda yoğunluk azaldı

<br>Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, geçen haftalara oranla çarşı ve sokaklarda insan sayısı azdı. <br>İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 24 ilde uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Şanlıurfa´da daha önce yaşanan yoğunluğun yerini bu kez sakinlik aldı. Kentin en işlek caddesi olan Bahçelievler, Haşimiye Meydanı ve Balıklıgöl bölgesinde alışverişe çıkanların sayısında azalma yaşandığı görüldü.<br>Ramazan ayında en fazla tüketilen sakatat ürünlerinin satıldığı iş yerlerinin de önceki günlere oranla insan kalabalığı daha azdı. Havanın kapalı ve aralıklarla yağışın olması nedeniyle daha önceki sokağa çıkma yasağı öncesinde yaşanan insan yoğunluğunun bu hafta sonu uygulanacak kısıtlama öncesinde yerini sakinliğe bıraktığı gözlemlendi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL<br>2020-05-08 17:30:33<br>

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