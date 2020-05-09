Şanlıurfa Hükümet Konağına dezenfektan kabini

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı Şanlıurfa Hükümet Konağında, hem ultraviyole ışığı hem de alkollü dezenfektanı ile binaya giren vatandaşların ellerini temizleme imkanı bulduğu cihaz, sesli uyarıları ve ekranı ile de hijyen ve temizlik konusunda bilinçlendirmeye katkı sunuyor.

Şanlıurfa’da halkın yoğun olarak girip çıktığı kamu kuruluşlarının başında gelen Hükümet Konağında, daha önce el dezenfektan otomatları ve termal kamera hizmete sunuldu. Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında maskesiz girişin yasak olduğu binada, önceki gün kurulan yeni nesil dezenfektan otomatı da devreye alındı.

Haliliye Nüfus Müdürlüğü koridoruna konan dezenfektan otomatı, önüne yaklaşan kişiyi algılayarak sesli olarak yönlendirme yapıyor. Mikrop öldürücü ultraviyole ışık sisteminin de bulunduğu kabine ellerini koyan vatandaşlar, birkaç saniyede ellerini antibakteriyel el dezenfektanı ile de hijyenik sağlanacak.

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