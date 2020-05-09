Pide fırınında ölü bulundu

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Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde pide fırınında çalışan bir kişi ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pide fırınında çalışanlar fırına gittiklerinde arkadaşları Ali İ.'nin hareket etmediğini gördü. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri Ali İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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