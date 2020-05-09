Siverek'te iftar öncesi gökkuşağı sürprizi

Iğdır ile Ağrı'da berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iftar öncesinde etkili olan yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı muhteşem görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında gökkuşağı oluştu. Şehir merkezi semalarında iftar öncesinde ortaya çıkan gökkuşağı rengarenk görüntülere sahne oldu. Ortaya çıkan muhteşem manzarayı gören bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla gökkuşağını görüntüledi. Bazıları ise bina ve balkonlara çıkarak doyumsuz anları hayranlıkla izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.