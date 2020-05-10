Fare yakalama operasyonu görenleri güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fare yakalama operasyonu görenleri güldürdü

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerine giren fareyi çıkarmak için uğraşan esnaf ve arkadaşlarının komik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Fare yakalama operasyonu görenleri güldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerine giren fareyi çıkarmak için uğraşan esnaf ve arkadaşlarının komik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Komik olay Şanlurfa'nın Siverek ilçesinde bir nalburcu dükkanında meydana geldi. Fare yakalama operasyonu ve gülümseten hareketler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerine giren fareyi çıkarmaya çalışan iş yeri sahibiyle birlikte dört kişi ellerine aldıkları kocaman sopalarla fareyi kovalarken, eşyalar arasından çıkan fareyi gören ve ellerinde sopalar bulunan beş kişiden dörtü teker teker kaçıyor. Sonunda iş yeri sahibi fareyi kuyruğundan yakalarken, fare operasyonunda güvenlik kamerasına yansıyan vatandaşların komik halleri görenleri gülümsetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel izinle sokak hayvanlarını besliyorlar
YEREL HABERLER Özel izinle sokak hayvanlarını besliyorlar
Suriye sınırında Anneler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü.
YEREL HABERLER Suriye sınırında Anneler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü. ...
Dördüz annesi, sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşıyor
YEREL HABERLER Dördüz annesi, sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşıyor
Şanlıurfa'da 2 bina ve bir fabrika çalışanları karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 2 bina ve bir fabrika çalışanları ...
Siverek'te iftar öncesi gökkuşağı sürprizi
YEREL HABERLER Siverek'te iftar öncesi gökkuşağı sürprizi
Şanlıurfa'da Kızılkoyun Nekropolünde ilahi konser
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da Kızılkoyun Nekropolünde ilahi konser
Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
Barış Pınarı bölgesindeki çocuklar unutulmadı
YEREL HABERLER Barış Pınarı bölgesindeki çocuklar unutulmadı
Pide fırınında ölü bulundu
YEREL HABERLER Pide fırınında ölü bulundu
Kuş’tan Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kuş’tan Anneler Günü mesajı
Şanlıurfa’da çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi
Şanlıurfa’da korona günlerinde sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da korona günlerinde sokak hayvanları ...
Haliliye’de muhtaç ailelere gıda desteği
YEREL HABERLER Haliliye’de muhtaç ailelere gıda desteği
Şanlıurfa´da kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da kısıtlama sessizliği
Tarihi mekandan sosyal medya konseri
YEREL HABERLER Tarihi mekandan sosyal medya konseri
Hayırseverlerin bağışları binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıldı
YEREL HABERLER Hayırseverlerin bağışları binlerce ihtiyaç sahibine ...
Viranşehir’de berber ve kuaförler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Viranşehir’de berber ve kuaförler dezenfekte edildi
Şanlıurfa’da cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da cadde ve sokaklar boş kaldı
Şanlıurfa’da 5 bin 600 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 5 bin 600 aileye gıda yardımı
Şanlıurfa Hükümet Konağına dezenfektan kabini
YEREL HABERLER Şanlıurfa Hükümet Konağına dezenfektan kabini
Salgın nedeniyle en sakin günlerini geçiren Halfeti, turizm sezonuna hazır
YEREL HABERLER Salgın nedeniyle en sakin günlerini geçiren Halfeti, ...
Sızma girişiminde yakalanan teröristler, vücutlarına alüminyum folyo sarmış
YEREL HABERLER Sızma girişiminde yakalanan teröristler, vücutlarına ...
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü
Husumetli aileler arasında 'arazi' kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Husumetli aileler arasında 'arazi' kavgası: 1 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X