(Özel) Yatalak annesini sırtında gezdirdi Mustafa Hamamcı, 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma izninde 22 yıldır baktığı yatalak annesinin ayaklarının altını öperek, sırtına alıp sokak sokak gezdirdi

Korona virüsü nedeniyle uzun bir aradan sonra bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında 65 yaş üstü olanlara yürüme mesafesinde sokağa çıkma izni verildi. Şanlıurfa’da bir vatandaş da, 22 yıldır yatalak olan annesini ayaklarının altını öptükten sonra sırtlayarak sokak sokak gezdirdi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da 65 yaş üstü vatandaşlara saat 11.00 ile 15.00 arasında yürüme mesafesini geçmeyecek şekilde sokağa çıkma izni verildi. 43 yaşındaki Mustafa Hamamcı da, Anneler Günü de olması nedeniyle 22 yıldır yatalak olan annesini sırtlayıp gezdirdi. Annesine bakmak için hiç evlenmeyen Hamamcı, komşularının da yardımıyla yatalak olan 82 yaşındaki annesi Emine Hurma’yı sırtına aldı. Tekerlekli sandalyede duramadığı için uzun zamandır annesini evin bahçesinin dışına çıkaramayan Hamamcı, gücü tükeninceye kadar annesini sokaklarda gezdirdi.



"22 yıldır yatalak olan anneme bakıyorum"

Yatalak olan annesine 22 yıldır baktığını söyleyen Mustafa Hamamcı, “Bugün 65 yaş üstü olanların sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Benim annem de beyin kanaması geçirip, 22 senedir yatakta yattığı için ben de onu sırtıma alıp gezdirdim. Eski günlerini hatırlasın diye gezdirdim. Temiz hava aldı, morali yerine geldi. Ben 22 senedir anneme tek başıma bakıyorum. Günde 5 kere onun bezini değiştiriyorum. Beyin kanaması geçirdikten sonra bilinci kapandı. Bir tek gözleri açık, konuşmaz, sadece bir parmağıyla tespih çekiyor, sürekli şükrediyor” dedi.

Annesine iyi bakmak için evlenmediğini dile getiren Hamamcı, ”Yıllar önce 19 yaşındayken evlenecektim ama anneni istemediler, huzurevine ver dediler ama ben annemin bir saçının telini dünyanın hiçbir şeyine değişmem. Dışarıda hatun bulunur ama bizi seven annelerimiz bulunmaz. Annelerimizin kıymetini bilelim, annelerimiz cennettir, cennete açılan kapıdır. Ben şu anda 43 yaşındayım, 22 senedir anneme hizmet ediyorum” şeklinde konuştu.



Yatalak babasına da baktı

Yatalak olan babasına da ölünceye kadar baktığını söyleyen Hamamcı, “Babam da yatalaktı ve 9 yıl önce kanserden hayatını kaybetti. Ölünceye kadar ona da baktım. Kardeşlerim de var ama anneme bakmıyorlar. Benim annemin duası bana yeter. Allah onu başımdan eksik etmesin, onun kokusu, duası bana yeter” dedi.



"O benden razı olursa, inşallah Allah da benden razı olur"

"Anne ve babalarımızın kıymetini bilelim" diyen Mustafa Hamamcı, “Annem beni duyuyor ama beyin kanamasından sonra konuşma yeteneğini kaybetti. Gözleriyle bana bakıyor. Ben ona şefkatle bakıyorum diye o da bana büyük ihtimalle dua ediyordur. İnşallah o benden razı olursa, inşallah Allah da benden razı olur. Anne ve babanın rızası Allah’ın rızasıdır. Anne ve babalarımızın, özellikle cennetin ayaklarının altında olduğu annelerimizin kıymetini bilelim” ifadelerini kullandı.

Konuşurken gözleri dolan Mustafa Hamamcı, “Dünyada hiçbir şey istemiyorum, servet istemiyorum, mal ya da mülk istemiyorum, bir tek annemin yataktan kalkıp düzelmesini, benimle konuşmasını, bana oğlum demesini, o sesini özledim. Her halimi Allah’a bırakıyorum. Güzel sesini, beni koklamasını, oğlum deyip bana sarılmasını istiyorum” diye konuştu.

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