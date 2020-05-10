Anne kedi telef olan yavrusunun başında bekledi

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Şanlıurfa’da otomobilin çarpması sonucu telef olan yavrusunun başında bekleyen anne kedi görenleri duygulandırdı.

Birecik ilçesinde otomobilin çarptığı yavru kedi telef oldu. Hareketsiz halde yolun kenarında yatan yavrusunun başında çöküp bekleyen anne kedi ise görenleri duygulandırdı. Kedi, uzun süre yavrusunun başından ayrılmadı.

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