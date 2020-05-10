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Yaşlılar Balıklıgöl’e akın etti Balıklıgöl’de duygulandıran buluşma

İHA

Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşalar için bu güne özel 4 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesi üzerine Şanlıurfa'da yaşlılar Balıklıgöl'e akın etti.

Yaşlılar Balıklıgöl’e akın etti Balıklıgöl’de duygulandıran buluşma

Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşalar için bu güne özel 4 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesi üzerine Şanlıurfa’da yaşlılar Balıklıgöl’e akın etti.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bugüne özel 4 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilince yaşlılar Balıklıgöl’e akın etti. Sosyal mesafeye uyarak Balıklıgöl’de gezen yaşlılar, dua etti. Duygulandıkları gözlenen yaşlılar, güneşli havanın tadını çıkarttı. Yaşlı çiftler de Balıklıgöl’ü ziyaret etti. Bazı yaşlı çiftler el ele tutuşup gezerken bazıları ise bisiklete binip spor yapmayı tercih etti. Kimisi ise yanlarında getirdikleri yemlerle kuşları besledi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının kısa süre sonra bitmesini umduklarını söyleyen yaşlılar, “50 günden beri içerideyim. İlk gün amcamın oğlu ile beraber Balıklıgöl’e çıktık. İlk geldiğimiz yer burası. Buna da şükür, canımız sağ, sıhhatimiz yerinde. İnşallah daimi olur. İnşallah Allah bunu üzerimizden kaldırır” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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