Şanlıurfa kırsalında bir terörist yakalandı

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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi kırsalında PKK terör örgütü üyesi bir terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK terör örgütü üyesi bir teröristin Haliliye ilçe kırsalındaki bir mahallede olduğunu belirledi. Mahalleye operasyon yapan ekipler, teröristi silahsız ve teçhizatsız bir şekilde yakalamayı başardı. Karakola götürülen teröristin sorgulandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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