Tarlada çalışan anneler unutulmadı

Şanlıurfa’da anneler gününde tarlada çalışmak zorunda olan anneler unutulmadı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Anneler Günü dolayısıyla tarlada çalışan anneleri ziyaret etti. Annelere hediye verip gününü kutlayan Başkan Yalçınkaya, annelere ne yaparlarsa az olduğunu dile getirdi. Başkan Mehmet Yalçınkaya, beraberinde Akçakale TOGEMDER Başkanı Emine Kardeş ile birlikte ilçe merkezindeki tarım arazisinde çalışan anneleri ziyaret etti. Gününü kutladığı annelere hediye takdiminde bulunan Başkan Yalçınkaya, annelerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Akçakale Belediyesi olarak kadınların istihdamına yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Yalçınkaya, “Cennet, annelerimizin ayakları altındadır. Biz, annelerimize ne yapsak azdır. Ramazan ayında, bu sıcağın altında hem annelik görevlerini yerine getiriyorlar hem de bu ülkenin üretimine katkı sağlayıp, çocuklarına ekmek götürmek için tarla başındadırlar. Hepimizin gayreti, kimseye muhtaç olmadan, yardım almadan, alnımızın akıyla burada üretim yapmak, bu ülkenin ve Akçakale’nin üretimine, geleceğine katkı sağlamak. Kadınlar, erkeklere örnek oldu. Onlar, tarlada çalışıyorlar. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” dedi.

TOGEMDER Başkanı Emine Kardeş de, kadınlara yönelik yürüttükleri çalışmalarda Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın her zaman yanlarında olduklarının altını çizerek, tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Gününü kutladığını söyledi.

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