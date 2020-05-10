Vali Erin’den kurallara uyanlara teşekkür

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında PTT veznesi olarak hizmet vermeye başlayan okullarda, hizmet alırken sosyal mesafe kurallarına riayet eden vatandaşlara teşekkür etti.

Korona virüs salgını karşısında tüm dünyanın büyük bir riskle karşı karşıya olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, virüsün tek yayılma ortamının sosyal mesafe ihlali olduğunu belirterek, PTT şubelerinde yaşanan yoğunluğu yapılan düzenleme ile ortadan kaldırdıklarını ifade etti. PTT veznesine dönüştürülen okullarda alınan tedbirlere uymalarından dolayı vatandaşlara teşekkür eden Vali Erin, virüs riski tamamen ortadan kalkana kadar tedbirlere sıkı şekilde uyulması tavsiyesinde bulundu. Türkiye’de sosyal yardımlardan en fazla faydalanan iller arasında olan Şanlıurfa’da, PTT şubelerindeki ödemeler nedeniyle yığılma ve virüs yayılma riski ortaya çıkmıştı. Sorunu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler alan Şanlıurfa Valiliği, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların PTT şubelerindeki işlemlerini Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla evlerinde yaparken, şubeye gitmek zorunda kalan vatandaşlar için de Eyyübiye ilçesindeki Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu ve Gazi Ortaokulunu PTT vezne hizmeti verecek şekilde düzenlemişti. Binlerce vatandaşın sosyal yardımlar, maaş ödemeleri ve elektrik desteğinden faydalanmak için gitmek zorunda kaldığı PTT şubelerindeki yoğunluk, okulların PTT veznesi olarak düzenlenmesi ile ortadan kalkarken, okullarda alınan sosyal mesafe tedbirleri sayesinde buralardaki risk de en asgari düzeye indirilmiş oldu.

Her iki okulda sosyal mesafe kurallarına uyumu kolaylaştıracak sarı çizgi ve bariyer düzenlemesi ve kolluk kuvvetlerinin uyarılarını dikkate alarak hizmet almaya başlayan vatandaşlar, uygulamadan son derece memnuniyet duyduklarını ifade ederek Vali Erin’e ve PTT yetkililerine teşekkür ettiler.

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