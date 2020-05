Başkan Canpolat’tan Anneler Günü mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anneler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anneler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Başkan Canpolat mesajında, "Dünyanın en kıymetli varlıkları, sevgi ve merhametin sembolü annelerimizin günlerini en içten duygularımla kutluyorum. Covıd19 salgının nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde birçoğumuzun annelerimizden ayrı olduğunu da biliyoruz. Belki bugünlerde annelerimizin ellerini öpemesek dahi onlar bizim hayatımızın her karesi, yaşamımızın her noktası ve her zerresinde var olmaya devam edecekler. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tekrardan en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.