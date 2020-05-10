Şuski sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şuski sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdü

İHA

Şanlıurfa'da vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Şuski Genel Müdürlüğü, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı süreçleri en iyi şekilde değerlendirebilmek için çalışmalarına hız verdi. Şehir merkezi, ilçeler ve kırsalda atağa geçen ekipler ulaşılmadık yer bırakmıyor.

Şuski sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdü

Şanlıurfa'da vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Şuski Genel Müdürlüğü, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı süreçleri en iyi şekilde değerlendirebilmek için çalışmalarına hız verdi. Şehir merkezi, ilçeler ve kırsalda atağa geçen ekipler ulaşılmadık yer bırakmıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile Şanlıurfa’nın tümünde alt yapı çalışmalarını sürdüren Şuski Genel Müdürlüğü, personel, araç ve teknik imkanları ile içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için hizmetlerine devam ediyor. Şuski Genel Müdürlüğü ekipleri, özellikle sokağa çıksa kısıtlamasının yaşandığı süreçleri, hafta sonu mesai merhumu gözetmeksizin şehir merkezi, ilçeler ve kırsal bölgelerde sürdürerek birçok mahallede içme suyu hattı döşeme çalışmalarına hız verdi.
Şanlıurfa’nın 13 ilçesinin su sorununu çözüme kavuşturmak için yürütmüş olduğu alt yapı çalışmalarını sürdüren ve kentin tümünde kalıcı çözümler üreten Şuski Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hattı, yağmur suyu drenaj ve bakımonarım, gibi önemli çalışmaları da aralıksız yürütüyor.
Vatandaşlar hizmetlere olan bakışı ve personelin öz verili çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine teşekkür etti.
Kırsalda Şuski seferberliği
Şuski ekipleri, hafta sonu yoğun yağış alan yüksek rakımlı bölgelerdeki kırsal mahallelere de hafta sonu müdahalelere bulundu. Vidanjör, abone arızası, şebeke hattı temizliği, bakım ve onarım gibi talepleri anında karşılayarak gün içerisinde sorunları çözüme kavuşturan Şuski ekipleri, tüm talep ve önerilere hassasiyetle yaklaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkan annelere gül ve karanfil hediye edildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkan annelere gül ve karanfil hediye edildi
Başkan Canpolat’tan Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Canpolat’tan Anneler Günü mesajı
Anneler gününde şehit anne ve eşleri de unutulmadı
YEREL HABERLER Anneler gününde şehit anne ve eşleri de unutulmadı
Sıra gecesi geleneği virüs dinlemedi Belediye mobil araçla sıra gecesi ziyafeti yaşattı
YEREL HABERLER Sıra gecesi geleneği virüs dinlemedi Belediye mobil ...
Başkan Beyazgül’den Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Beyazgül’den Anneler Günü mesajı
Vali Erin Anneler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Vali Erin Anneler Gününü kutladı
Vali Erin’den kurallara uyanlara teşekkür
YEREL HABERLER Vali Erin’den kurallara uyanlara teşekkür
Şanlıurfa´da meydanlar 65 yaş ve üstüne kaldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da meydanlar 65 yaş ve üstüne kaldı
Tarlada çalışan anneler unutulmadı
YEREL HABERLER Tarlada çalışan anneler unutulmadı
Anneler Günü'nde ilk defa annelik duygusunu tattılar
YEREL HABERLER Anneler Günü'nde ilk defa annelik duygusunu tattılar
Şanlıurfa kırsalında bir terörist yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa kırsalında bir terörist yakalandı
Maske üretimi yapılan fabrikada korona karantinası Fabrikanın 70 çalışanı yurtta karantinaya alındı
YEREL HABERLER Maske üretimi yapılan fabrikada korona ...
Yaşlılar Balıklıgöl’e akın etti Balıklıgöl’de duygulandıran buluşma
YEREL HABERLER Yaşlılar Balıklıgöl’e akın etti Balıklıgöl’de ...
Başkan Canpolat’tan Dünya Çölyakla Mücadele Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Canpolat’tan Dünya Çölyakla Mücadele Günü ...
Tekstil fabrikasında çalışan 65 işçi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasında çalışan 65 işçi karantinaya ...
Rayların üzerinde yürüyerek çocukluklarını yaşadılar
YEREL HABERLER Rayların üzerinde yürüyerek çocukluklarını yaşadılar
Anne kedi telef olan yavrusunun başında bekledi
YEREL HABERLER Anne kedi telef olan yavrusunun başında bekledi
(Özel) Yatalak annesini sırtında gezdirdi Mustafa Hamamcı, 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma izninde 22 yıldır baktığı yatalak annesinin ayaklarının altını öperek, sırtına alıp sokak sokak gezdirdi
YEREL HABERLER (Özel) Yatalak annesini sırtında gezdirdi Mustafa ...
Anneler Günü'nde ilk kez 'anne' oldular
YEREL HABERLER Anneler Günü'nde ilk kez 'anne' oldular
Fare yakalama operasyonu görenleri güldürdü
YEREL HABERLER Fare yakalama operasyonu görenleri güldürdü
Özel izinle sokak hayvanlarını besliyorlar
YEREL HABERLER Özel izinle sokak hayvanlarını besliyorlar
Suriye sınırında Anneler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü.
YEREL HABERLER Suriye sınırında Anneler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü. ...
Dördüz annesi, sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşıyor
YEREL HABERLER Dördüz annesi, sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşıyor
Şanlıurfa'da 2 bina ve bir fabrika çalışanları karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 2 bina ve bir fabrika çalışanları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X