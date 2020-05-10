Şuski sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdü

Şanlıurfa'da vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Şuski Genel Müdürlüğü, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı süreçleri en iyi şekilde değerlendirebilmek için çalışmalarına hız verdi. Şehir merkezi, ilçeler ve kırsalda atağa geçen ekipler ulaşılmadık yer bırakmıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile Şanlıurfa’nın tümünde alt yapı çalışmalarını sürdüren Şuski Genel Müdürlüğü, personel, araç ve teknik imkanları ile içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için hizmetlerine devam ediyor. Şuski Genel Müdürlüğü ekipleri, özellikle sokağa çıksa kısıtlamasının yaşandığı süreçleri, hafta sonu mesai merhumu gözetmeksizin şehir merkezi, ilçeler ve kırsal bölgelerde sürdürerek birçok mahallede içme suyu hattı döşeme çalışmalarına hız verdi.

Şanlıurfa’nın 13 ilçesinin su sorununu çözüme kavuşturmak için yürütmüş olduğu alt yapı çalışmalarını sürdüren ve kentin tümünde kalıcı çözümler üreten Şuski Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hattı, yağmur suyu drenaj ve bakımonarım, gibi önemli çalışmaları da aralıksız yürütüyor.

Vatandaşlar hizmetlere olan bakışı ve personelin öz verili çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine teşekkür etti.

Kırsalda Şuski seferberliği

Şuski ekipleri, hafta sonu yoğun yağış alan yüksek rakımlı bölgelerdeki kırsal mahallelere de hafta sonu müdahalelere bulundu. Vidanjör, abone arızası, şebeke hattı temizliği, bakım ve onarım gibi talepleri anında karşılayarak gün içerisinde sorunları çözüme kavuşturan Şuski ekipleri, tüm talep ve önerilere hassasiyetle yaklaştı.

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