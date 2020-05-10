Kaymakam şehit annelerini evlerinde ziyaret etti Kaymakam şehit annelerini günlerinde unutmadı

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Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale kaymakamı Hamza Özer, Anneler Günü'nde şehit annelerini evlerinde ziyaret etti.

Akçakale ilçesinde ve kırsaldaki şehit annelerini ziyaret eden Kaymakam Özer, beraberinde götürdüğü hediyeleri de şehit ailelerine teslim etti. Kaymakam Özer, ziyaretlerde çeşitli hediyeler verdiği şehit annelerine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in mektubunu da takdim etti. Kaymakam Özer, bu günün önemine dikkat çekerek, "Sizler özelsiniz. Sizler sadece bir anne değilsiniz. Sizler yiğitlerinizi bu vatan için feda eden elleri öpülesi annelersiniz" diye konuştu.

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