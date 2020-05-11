Evde 5 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

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<br>ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 5 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ev sahibi M.R.K., gözaltına alındı. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.R.K.´nin evinde kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, 5 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi. M.R.K. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK<br>2020-05-11 13:06:21<br>

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