Şanlıurfa'da AVM'ler kapılarını açtı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) kapılarını açtı.
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) kapılarını açtı. Kentteki bir AVM'lerde sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.
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