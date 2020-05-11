Şanlıurfa’da bir asrı deviren 57 anneye vefa

Şanlıurfa’da yaşayan 100 yaş ve üzeri 57 annenin Anneler Günü, İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında Şanlıurfa Valiliği ve kaymakamlıklar tarafından kutlandı.

Şanlıurfa’da yaşayan 100 yaş ve üzeri 57 anneye, sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarını dikkate alarak ziyaret gerçekleştiren kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu’nun kendi kaleme aldığı hatıra ormanı sertifikası ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in mektubunu annelere teslim etti.

Bakan Soylu ve Vali Erin’in anneler gününe özel hediyelerini de asırlık annelere takdim eden Haliliye Kaymakamı Metin Esen, gittiği evlerde annelerle sohbet ederek, hatırlarını sordu ve Anneler Günü'nü kutladı.



"En değerli varlığımız annelerimiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun asırlık çınarlara gönderdiği sertifikalarda, “Dünyamız bugün büyük bir salgın hastalıkla mücadele ediyor. Siz değerli annelerimiz belki de ilk kez alıştığınız ve hak ettiğiniz kalabalık ziyaretlerden uzaksınız. Bilmenizi isteriz ki bir asırlık tecrübeniz ve bilgeliğinizin ışığında bizlerin en değerli varlığı, siz annelerimizsiniz. ’Cennet annelerin ayakları altındadır.’ Bu belge, devletimizin siz annelerimize minnetinin karşılığı olarak Sakarya ilinde Cennet Anneleri ormanında adınıza dikilen ağacın hatırasıdır. Ellerinizden sevgi ve muhabbetle öpüyorum" ifadelerine yer verildi.

Vali Erin’in 100 yaş ve üzeri annelere gönderdiği mektuplarda da, “Değerli annemiz, Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında dünyaya gelen siz değerli annelerimiz, bu milletin kültür ve medeniyetinin hamurunu yoğuran esas kahramanlarsınız. Sizlerin hayat tecrübesi, dün olduğu gibi gelecekte de yolumuzu aydınlatan bir ışık olacaktır. Evlerimizin baş köşesindeki yerinizin, tüm milletimizin başının üstünde olduğunu belirterek, sizlerle daha nice yıllar birlikte olmayı diliyor, hürmet ve saygıyla ellerinizden öperek Anneler Günü'nüzü tebrik ediyorum" ifadeleri yer aldı.

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