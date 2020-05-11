Müzisyen çiftten sosyal medyada santur ve tef ile konser

<br>Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´da, koronavirüs tedbirleri kapsamında eşiyle evde kalan santur sanatçısı Sedat Anar, sosyal medya hesabından verdiği konser ile beğeni topladı. Sanatçıya eşi Damla Anar da tef çalarak, eşlik etti.<br>İran´da aldığı santur eğitiminin ardından Türkiye´ye gelen Sedat Anar, doğup, büyüdüğü Halfeti ilçesinde eşi Damla Anar ile koronavirüs tedbirlerine uyarak, evde kaldı. Sanatçı Adar, `Evde kal konser sana gelsin´ sloganı ile sosyal medyadan takipçilerine canlı yayınla konser verdi. Yunus Emre ve Pir Sultan Abdal'ın eserlerini santurla çalan ve seslendiren Anar'a eşi de tef çalarak, eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK<br>2020-05-11 15:34:29<br>
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