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Şanlıurfa’da 5 bina karantinaya alındı

İHA

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında 5 bina karantinaya alınırken, 2 mahalle ve 2 binada uygulanan karantina ise sona erdi.

Şanlıurfa’da 5 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 5 bina karantinaya alınırken, 2 mahalle ve 2 binada uygulanan karantina ise sona erdi.
Şanlıurfa Valili tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü. İl Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, Siverek ilçesine bağlı Haliliye Mahallesi'nde 4 ve Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde 1 bina olmak üzere 5 binada 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.
Bu arada, Viranşehir ilçesi Kurtulmuş Mahallesi, Ceylanpınar ilçesi Maden Mahallesi, Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi ile Viranşehir ilçesi Yenişehir ilçesinde 2 mahalle ve 2 binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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