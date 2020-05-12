Şanlıurfa'da 9 bina karantinaya alındı

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Şanlıurfa'da 9 bina, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Siverek ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 3, Ayvanat Mahallesi'nde 2, Şirinkuyu ve Hamidiye mahallelerinde birer ve merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 2 binada yaşayan bazı kişilerin Covid19 test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine, 2 ilçedeki 9 binada 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

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