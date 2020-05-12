Seyahat kısıtlaması kaldırılan Şanlıurfa girişinde araç yoğunluğu yaşandı

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İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine Şehir GirişÇıkış Tedbirleri adıyla gönderdiği genelge sonrası Şanlıurfa’ya giriş ve çıkışlarda araç yoğunluğu yaşandı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir GirişÇıkış Tedbirleri adıyla bir genelge gönderdi. Genelgeye göre Şanlıurfa’da dahil 9 ildeki seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Gece saat 24.00 itibariyle yürürlüğe giren genelge sonrası Şanlıurfa giriş ve çıkışında araç yoğunluğu yaşandı. Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasına gelen araçlardaki vatandaşların ateşleri kontrol edildi. Araçtakilerin maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını da kontrol eden polis ekipleri, kurallara uymayanlara ise cezai işlem uyguladı.

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