Seyahat kısıtlaması kaldırılan Şanlıurfa'da kent girişinde araç yoğunluğu yaşandı

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine şehir girişçıkış tedbirleri adıyla gönderdiği genelge sonrası Şanlıurfa giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğu yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir girişçıkış tedbirleri adıyla bir genelge gönderdi. Genelgeye göre Şanlıurfa dahil 9 ildeki seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Gece saat 24.00 itibariyle yürürlüğe giren genelge sonrası Şanlıurfa giriş ve çıkışında araç yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sabah saatlerinde de devam etti. Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasına gelen araçlarda vatandaşların ateşleri kontrol edildi. Araçtakilerin maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını da kontrol eden polis ekipleri, kurallara uymayanlara ise cezai işlem uyguladı.

Çok sayıda araç sürücüsü, seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararından mutlu olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.