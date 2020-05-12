Siverek´te 6 apartman ve 6 müstakil ev karantinaya alındı

<br>Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, koronavirüs vakası tespit edilen 6 apartman ve 6 müstakil ev, karantinaya alındı.<br>Siverek ilçesinde, 12 kişi, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Bu gelişme üzerine Şanlıurfa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastaların yaşadığı Ayvanat, Şirinkuyu ve Yenişehir mahallerindeki 6 apartman ile 6 müstakil evin karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine güvenlik güçleri, apartmanlar ile evlerin önüne güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.<br>DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN<br>2020-05-12 12:08:38<br>
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