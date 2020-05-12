Birecik Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Şanlıurfa’nın Birecik Belediyesi, öz kaynaklarıyla çok sayıda yeni iş makinesi ve hizmet aracını envanterine ekledi.

Birecik Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerine devam ederken bir yandan da araç filosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, son bir yıl içerisinde belediyenin fen işleri, kırsal hizmetler, temizlik işleri, yol yapım, park ve bahçelerde kullanılmak üzere 20 iş makinesi ve binek aracı ilçenin araç filosuna kazandırdı. İlçenin Karşıyaka Mahallesinde bulunan belediye makine ikmal amirliğine getirilen yeni araçlar, daha sonra kent merkezinde konvoy halinde vatandaşlara tanıtıldı. Yeni alınan araçların tüm hizmetlerde kullanılacağını belirten Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, “Büyükşehir yasasından dolayı kırsal ve merkezde hizmet ediyoruz. Bu hizmetleri yaparken daha verimli, hızlı ve kaliteli iş yapmak adına araç filomuza ihtiyacımız olan yeni araçlar aldık. Son bir yılda belediyemiz kaynakları kullanılarak yaklaşık 6 milyon TL bedelinde 20 aracımız bugün itibariyle hizmete girdi. Hizmet ağını genişleterek daha kaliteli daha güzel ilçemize hizmet vermesi açısından birçok belediyede olmayan araçları bünyemize katmaya devam ediyoruz. İnşallah ilçemize yeni aldığımız bu araçlarımız çok daha güzel hizmetler yapmak bizlere nasip olacaktır. Belediyemize bir adet yol süpürge aracı hibe eden Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ederim. Bünyemize dahil ettiğimiz yeni araçlarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Birecik Belediyesi envanterine dahil edilen greyder, silindir, kamyon, ekskavatör, kepçe, tır, traktör ve binek araçlar, belediye makine ikmal garajına getirildi. Yeni araçların anahtarları şoförlere teslim edildi.

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