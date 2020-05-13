Şanlıurfa'da 3 bina karantinaya alındı

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Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siverek ilçesi Şirinkuyu, Kale ve Yenişehir mahallelerinde oturan birer kişinin Covid19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kişilerin yaşadığı 3 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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