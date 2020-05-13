Haliliye parklarında yeşillendirme çalışmaları

Haliliye’de parklarda yeşillendirme çalışmaları devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçe merkezindeki parklarda çim ekme, ağaçlandırma, aydınlatma, banklar ve oyun gurupları gibi birçok kalemde faaliyetlerini sürdürüyor. Korona virüs salgınının etkili olduğu bugünlerde boş kalan parklar, salgın sonrası vatandaşların daha rahat ve dinlenebilecekleri huzurlu ortamlar haline getiriliyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, parklarda devam eden çalışmaları ve bazı parkların da son hallerini inceleyerek yetkili birim amirlerinden bilgiler aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Haliliye Belediyesi korona virüs tedbirleri ve aynı zamanda Ramazan Ayı dolayısıyla gün boyu mesaiye devam ediliyor. Şuanda arkadaşlarımız hummalı bir şekilde parklarımızda yeni çim ekme, çim biçme, ağaç budama, yeni ağaç ekimleri, çiçek ekimleri ve parklarımızdaki ışık, bank, aydınlatma ihtiyaçlarını gidermek için hep birlikte sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah gelecekte ve bu korona virüs iletinden de kurtulduktan sonra Haliliyemizi yepyeni ve yemyeşil parklar bekliyor. Bizler hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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