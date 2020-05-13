Şanlıurfa'da, minibüste 1 milyon 500 bin kaçak makaron bulundu

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<br>ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince arama yapılan minibüste, gümrük kaçağı 1 milyon 500 bin makaron ve 425 kilo tütün ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, SiverekDiyarbakır yolunun 15´inci kilometresinde, şüphe üzerine minibüs sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada; gümrük kaçağı 1 milyon 500 bin makaron ile 425 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. İsmi açıklanmayan minibüs sürücüsü, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-05-13 12:59:16<br>

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