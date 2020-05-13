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Başkanlardan Haliliye Belediyespor’a tebrik

İHA

Erkekler Voleybol 1.ligi ve playoff'taki grubu lider olarak tamamlayarak Efeler Ligine yükselen Haliliye Belediyespor takımını, başkanlar tebrik etti.

Başkanlardan Haliliye Belediyespor’a tebrik

Erkekler Voleybol 1.ligi ve playoff’taki grubu lider olarak tamamlayarak Efeler Ligine yükselen Haliliye Belediyespor takımını, başkanlar tebrik etti.

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı 1.ligi ve playoff’taki grubu lider olarak tamamlayarak Efeler Ligine yükselen Haliliye Belediyespor takımını Başkan Mehmet Canpolat liderliğinde, Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, Belediye Başkanı Mehmet Erol, kulüp yönetimi ve teknik heyet ile birlikte, Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Kaymakamı Metin Esen’i ziyaret etti. Başarılarından ötürü Haliliye Belediyespor Voleybol Takımını tebrik eden Vali Abdullah Erin’e, arkasında isminin yazdığı özel forma hediye edildi.

Şanlıurfa'yı spor anlamında daha yukarılara taşıyacaklarını belirten Canpolat, “Kulüp Başkanı ve heyeti tebrik ediyorum. Başta halkımız olmak üzere, daha sonra sayın valimiz ve büyükşehir belediye başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şanlıurfa inşallah bundan sonrada adını salon sporlarında da söz ettirecek. TRT Spor ekranlarından voleybol takımımızın maçları sürekli yayınlanacak. Türkiye’deki önemli kulüplerin başında gelen Fenerbahçe ve Galatasaray gibi önemli kulüpleri şehrimizde misafir etme fırsatı bulacağız. Hep birlikte güzel maçlar izleyeceğiz. Şanlıurfa her zaman olduğu gibi adını her yerde söz ettirmeye devam edecek. Şanlıurfa bir marka şehirdir. Takımlarımızda bir markadır. Haliliye Voleybol takımı sadece Haliliye’nin değil tüm mülki amirlerimizin takımıdır. Hep birlikte destek olmaya ve başarılara koşmaya Allah bizi muvaffak etsin” dedi.


“En güzel voleybol maçlarını Şanlıurfa’da izleyeceğiz”
Haliliye Voleybol takımımız Başkan Canpolat’ın liderliği ile en üst lig olan Efeler Ligine geçtiğini ifade eden Beyazgül, “Bu başarı Şanlıurfa için bir iftihar vesilesidir. Bu başarılarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonra voleybol olarak en güzel maçları Şanlıurfa’da izleme imkanına sahip olacağız. Bu Urfa için bir şans, bizim için ise bir şereftir. Bu şansı kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yıllar önce gençliğimde bende bir voleybol takımına başkanlık yapmıştım. İlk defa kurulmuş olan takımlardı. Ama bir gün süper ligde olacağımızı ümit edemiyorduk. Darısı diğer takımlarımızın başına” diye konuştu.

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