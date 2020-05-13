Eyyübiye’de salgınla mücadele sürüyor

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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Eyyübiye’de korona virüs salgınına karşı ilçe genelindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkan Kuş’un talimatlarıyla korona virüs salgınına karşı ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Vardiyalı bir şekilde 24 saat esasına uygun bir şekilde çalışma yürüten ekipler, ana caddeler ve ara sokaklarda köpüklü deterjanlı su ile dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

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