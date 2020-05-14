Şanlıurfa’da gönüllü olarak 100 bin maske ürettiler

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

Şanlıurfa’da bir grup hayırseverin başlattığı dernek faaliyeti ile 100 binden fazla maske üretilerek, valiliğe teslim edildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in destekleriyle 75. Yıl Çıraklık Eğitim Merkezi’nde atölye tahsis eden hayırsever bir dernek, Suriyeli ve Şanlıurfalılardan oluşan 20 gönüllüsü ile ürettiği cerrahi maskeleri, Şanlıurfa Valiliği aracılığıyla vatandaşlara ulaştırdı. Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bile atölyedeki çalışmalarını sürdüren gönüllüler, ramazan bayramından önce yetim ve yardıma muhtaç çocuklar için de bayramlık dikmeye başlayacaklarını, dernekleri aracılığıyla piyasadan temin veya kendi üretimleriyle haftada 500 çocuğu giydirmeyi planladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.