Birecik'te alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

Birecik’te kanalizasyon hattı, yağmur suyu drenaj ve bakımonarım çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile kentin tümünde çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı, Birecik'te personel, araç ve teknik imkanları ile vatandaşların ihtiyacını karşılamak için hizmetlerine devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine kanalizasyon hattı, yağmur suyu drenaj ve bakımonarım gibi önemli çalışmaları sürdürülüyor.

Birecikliler, hizmetlere yönelik yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.