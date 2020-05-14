Apartmanın en üst katındaki daire, yangında kullanılmaz hale geldi

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<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da bir apartmanın 6´ncı katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, daire kullanılmaz hale geldi. <br>Yangın, akşam saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede dairenin tamamını sardı. Pencereden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdikleri dairede yangına müdahale etti. Yaklaşık 40 dakikada söndürülen yangında daire ev kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-05-14 22:08:58<br>

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