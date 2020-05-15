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Vali Erin Eyüpnebi Ziyaretgahını inceledi

İHA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "İmza attığım en hayırlı proje" dediği, Eyüpnebi Ziyaretgahında devam eden inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Vali Erin Eyüpnebi Ziyaretgahını inceledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “İmza attığım en hayırlı proje” dediği, Eyüpnebi Ziyaretgahında devam eden inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Peygamberler Şehri Şanlıurfa’nın önemli inanç merkezlerinden biri olan Viranşehir’e bağlı Eyüpnebi Mahallesinde, 400 dönümlük alanı kapsayan Eyüpnebi Ziyaretgahında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ile birlikte inşaat alanına giden Vali Erin, geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarla çehresi değişen Eyüpnebi Ziyaretgahında devam eden cami inşaatı ve diğer kısımlarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eyüpnebi Ziyaretgahı
Eyüpnebi Köyü Peygamber Mezarları (Türbeleri) UrfaMardin karayolunun 85’inci kilometresinden kuzeye sapan asfalt yolun 16. km.'sindeki Eyüpnebi Mahallesinde sunulyor. Bölgede Eyyüp Peygamber'in yanı sıra Eyyüp Peygamber'in hanımı Rahime Hatun ve Elyesa Peygamber'in de türbelerinin bulunduğuna inanılıyor. Daha önce köy ve belde olarak anılan mahallenin, 400 yıldan beri Eyüpnebi Köyü adıyla anıldığı, günümüze ulaşan vakfiyesinden anlaşılıyor.
Türbeler yüzyıllardan beri kutsal günlerde ve bayramlarda, yöredeki binlerce kişi tarafından ziyaret edilirken, son dönemde ise bölgede Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Okutmanlarından Mehmet Oymak’ın danışmanlığında, Turizm Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği’nce geniş ölçekli bir çevre düzenlemesi ve türbe restorasyonları gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmalarında her üç türbe arasında yaya yollarıyla bağlantı sağlanarak türbeler alanı ihata duvarlarıyla köy yerleşkesinden ayrılarak ağaçlandırıldı. Eyyüp Peygamber türbesinin batısında bulunan ve Eyyüp Peygamberin otururken yaslandığına inanılan büyük bazalt taş, bu proje içerisinde korumaya alındı.
İnanışa göre Allahu Teala, Şanlıurfa’da yaşayan ve çok zengin olan Eyyüp Peygamber’in önce mallarını ve çocuklarını elinden aldı ve daha sonra kendisine ağır bir hastalık verdi. Tüm bunlara sabır ve şükür gösteren Eyyüp Aleyhisselam, Cebaril’in getirdiği vahyin ardından ayağını yere vurdu, Yerden fışkıran su ile yıkanan Hz. Eyyüp, vücudunu kaplayan yaralardan kurtuldu. Daha sonra içtiği bu su, içindeki bütün dertleri de yok etti. Bunun üzerine Allah, Eyyüp Aleyhisselam'a hem çocuklarının hem de mallarının iki katını verdi. Bunun için Hz. Eyyüp, sabır timsali bir peygamber olarak tanınmaya başlandı. Eyyüp Peygamber'in hastalık çektiği mağara, yıkanarak ve suyundan içerek şifa bulduğu kuyu Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunmaktadır. Şanlıurfa'ya 100 km. mesafede, Viranşehir ilçe sınırları içerisindeki Eyüpnebi köyünde bulunan Eyyüp Peygamber'in türbesi, köyün kuzey yönündeki höyüğün güney eteğinde, kendi adıyla anılan caminin doğusundaki mezarlık içerisindedir. Türbe, son yıllarda Şanlıurfa Valiliği'nce tek kubbeli, beş gözlü revaklı ve revakların üzeri üç kubbe ile örtülü olarak yeniden inşa edilmişti. H. 1336 (m. 1918) tarihli Diyarbakır Vilâyet Salnâmesi'nde, türbenin kubbesinin çinko ile kaplandığı ve hademesine maaş bağlandığı kayıtlıdır.
Rahime Hatun Türbesi
Eyyüp Peygamber'in ağır hastalığı ve uğradığı musibetler sırasında O'na büyük bir şefkat ve sabırla bakan hanımı Rahime Hatun'un mezarı, Eyyüp Peygamber türbesinin yaklaşık 500 m. kuzeybatısındadır. Kare planlı, tek kubbeli bu mütevazi mezar anıtı köydeki diğer türbeler gibi, geçtiğimiz yıllarda Şanlıurfa Valiliği'nce restore edilmişti.
Elyesa Peygamber Türbesi
Yine mevcut inanışa göre, Eyyüp Peygamberi ziyaret etmek isteyen Elyesa Peygamber, uzun yıllar süren zorlu bir yolculuktan sonra O'nun bulunduğu köye ulaşır. Ancak kendisi bunu bilmemektedir. Karşısına insan kılığına girmiş Şeytan çıkar ve Hz. Eyyüp’ün daha çok uzaklarda olduğunu söyler. Yaşlı ve yorgun olan, artık yürüyecek mecali kalmayan Elyesa Peygamber, umutsuzluğa düşer ve Allah’a dua ederek ruhunu almasını diler. Bunun üzerine hemen orada vefat eder ve köy içerisine gömülür. Eyyüp Peygamber türbesinin 500 metre güneybatısında yer alan ve oldukça harap bir durumda olan Elyesa Peygamber türbesi, Şanlıurfa Valiliği’nce yeniden yaptırılmıştır.

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