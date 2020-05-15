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Freni boşalan domates yüklü kamyon köprüden uçtu Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada sürücü hayatını kaybetti

İHA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon, köprüden aşağı uçtu. Güvenlik kamerasına da yansıyan feci kazada sürücü hayatını kaybetti.

Freni boşalan domates yüklü kamyon köprüden uçtu Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon, köprüden aşağı uçtu. Güvenlik kamerasına da yansıyan feci kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Halil Saday’ın (26) kullandığı 33 BTY 79 plakalı kamyon, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine giderken freninin boşalması sonucu Fırat Nehri üzerindeki köprüden aşağı uçtu. Kazada ters dönen kamyonun sürücüsü ağır yaralanırken içerisinde bulunan domatesler ise etrafa saçıldı. Olay yerine giden itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası önce Birecik Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa merkezdeki hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Ters dönen kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken etrafa saçılan domatesler ise vatandaşlar ve görevliler tarafından toplandı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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