Şanlıurfa’da bir mahalle ve 10 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve 10 bina karantinaya alındı.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda, Akçakale ilçesine bağlı Ohali Mahallesi, Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli, Mutlukaya, Topdağı, Eyüp Nebi, Akabe Mahallesi, Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi ile Siverek ilçesine bağlı Yenişehir ve Ayvanat Mahallelerinde ikamet eden bazı kişilerin Covid19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle ilgili bir mahalle ile 10 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi. Siverek ilçesine bağlı Eğriçay ile Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek, Hilvan ilçesine bağlı Ovacık Mahallerinde birer binada uygulanan 14 günlük karantina ise sona erdi.

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