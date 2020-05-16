Şanlıurfa’da maske kullanımı zorunlu hale getirildi

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Şanlıurfa'da, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ve kişiler arası bulaşmayı en aza indirmek amacıyla il genelinde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine karar verildi” denildi.

Açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.



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