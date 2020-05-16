Suriye sınırındaki mahalle karantinaya alındı

<br>Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA)- İSTANBUL'dan memleketi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ohali Mahallesi, bayram tatili için gelen bir kişide koronavirüs çıkınca karantinaya alındı.<br>İstanbul'da işçi olarak çalışan adı açıklanmayan bir kişi, bayram tatili için 3 gün önce memleketi Akçakale'ye bağlı Ohali Mahallesi'ne geldi. Rahatsızlanınca hastaneye gitti. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan işçi, tedaviye alındı. Bu gelişme üzerine 2 bin 100 nüfuslu Ohali Mahallesi de karantinaya alındı.<br>Giriş-çıkışların kapatıldığı sınırın sıfır noktasındaki mahallede yaşayanlara, Vefa Sosyal Destek grubu hijyen ve gıda maddesi götürdü. <br>Sınırda görev yapan güvenlik güçlerine de maske ve dezenfektan takviyesi yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Akçakale Hadi KURT<br>2020-05-16 13:44:04<br>

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