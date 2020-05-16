Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda yoğunluk

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- SOKAĞA çıkma ve şehirlerarası yolculuk kısıtlaması uygulamalarının kaldırıldığı büyükşehirlerden Şanlıurfa kent merkezinde insan ve araç yoğunluğu yaşandı.<br>İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma ve şehirler arası yolculuk kısıtlamasının kaldırıldığı Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik görüldü. Kentin cadde ve sokakları ile yollarında insan ve araç yoğunluğu yaşandı. <br>Maske takma zorunluluğu getirilen kentte, polis ekipleri denetim yaparken, belediye ekipleri de dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-05-16 14:39:00<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-