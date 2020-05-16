Türkiye birincisinden Beyazgül’e ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kuranı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında Türkiye birincisi olan Şanlıurfalı Eyyüp Ensar Kılıç ile bir araya geldi.

Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında bu hafta 490 puanla gönüllere dokunan Şanlıurfalı Eyyüp Ensar Kılıç birinci oldu. Şanlıurfa’yı gururlandıran Kılıç, Beyazgül ile bir araya gelerek Kuranı Kerim tilaveti verdi. Beyazgül ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kuranı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında Türkiye Birincisi olan Eyyüp Ensar Kılıç kardeşimizi tebrik ediyoruz. Güzel sesiyle Furkan Suresinin 61. ve 66. suresini okuyan Eyyüp kardeşimize bundan sonraki hayatında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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