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Eyyübiye Belediyesi ilçeye 19 yeni park kazandırdı

İHA

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe genelinde hummalı bir şekilde devam eden yeni park alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Kuş, "İlçemize göreve geldiğimiz andan bu yana 19 yeni park kazandırdık" dedi.

Eyyübiye Belediyesi ilçeye 19 yeni park kazandırdı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe genelinde hummalı bir şekilde devam eden yeni park alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Kuş, "İlçemize göreve geldiğimiz andan bu yana 19 yeni park kazandırdık” dedi.
Daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir Eyyübiye için gece gündüz demeden çalışan Eyyübiye Belediyesi ilçede adeta yeşil alan seferberliği başlattı. Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen ve yapımına başlanacak olan park alanlarından incelemelerde bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bugüne kadar ilçeye 19 yeni park kazandırdıklarını belirten Başkan Kuş,” Boş bulduğumuz her alanda park yapamaya durmadan yorulmadan devam edeceğiz” dedi.
Hummalı bir şekilde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, park yapımına hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, “Bugün belediye başkan yardımcımız, birim müdürümüz ve personelimiz ile birlikte yapımına devam edilen parkları denetledik. Şuanda parklarımız kullanıma hazır çok şükür, sadece çocuk oyun gurupları kaldı. Onlar da hazır ama korona virüsten dolayı montajını yapmıyoruz. Kamelyaların montajını yapıyoruz. Sosyal mesafeyi koruma adına yapıyoruz. İnşallah korona virüs belasını atlatır atlatmaz oyun guruplarımızı vatandaşımızın hizmetine sunacağız. İlk gün, Eyyübiyeli kardeşlerimiz için her alanı değerlendirip onların hizmetine sunacağız, şeklinde ifade kullanmıştık. Yeşil alanlardan mahrum olan ilçemize yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmak için hemen kolları sıvadık. Şu ana kadar ilçemize 19 yeni park kazandırdık. Onlardan biri de Selçuklu Mahallemizdeki ilk park talimatımızı verdiğimiz park. İlk ziyaretimizde moloz yığınlarıyla dolu olan alanın hemen parka dönüştürülmesi için talimat vermiştik. Yaşlılarımız, teyzelerimiz, amcalarımız ve çocuklarımız molozların üzerinde vakit geçiriyorlardı. Hemen alanı molozlardan temizledik. Kalan süre zarfında boş bulduğumuz her alanı ilçemize yeşil alan olarak kazandırmaya devam edeceğiz “ diye konuştu.

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