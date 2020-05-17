Yaşlıların kısıtlama arası telaşı

Şanlıurfa’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına verilen arayı alışveriş yaparak geçirdi.

Şanlıurfa’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün saat 12.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasına verilen 6 saatlik arada alışveriş yapmak için açık olan dükkan ve marketlere koştu. Zamanlarını gezmekle geçiren yaşlılar, ihtiyaçlarını karşılamayı da ihmal etmedi. Evden çıkan yaşlılar, açık olan bakkal ve marketlere giderek alışveriş yaptı. Bazı yaşlıların ise parklara giderek orada temiz havanın tadını çıkartmayı tercih ettikleri gözlendi.

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