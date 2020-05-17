Barajda erkek cesedi bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı'nda kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Çatak Mahallesi yakınlarında Atatürk Baraj Göleti'nde bir ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden ekipler, sudan çıkarttıkları cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.