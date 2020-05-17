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Atatürk Barajı'nda ceset bulundu

DHA

ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı'nda, bir erkek cesedi bulundu. Öğleden sonra Çatak Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Barajı göletinde ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma çevrede önlem alırken, dalgıç polisler de cesedi sudan çıkardı. 35 yaşlarındaki bir erkeğe ait cansız beden, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL 2020-05-17 18:50:20

Atatürk Barajı'nda ceset bulundu

<br>ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı'nda, bir erkek cesedi bulundu.<br>Öğleden sonra Çatak Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Barajı göletinde ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma çevrede önlem alırken, dalgıç polisler de cesedi sudan çıkardı. 35 yaşlarındaki bir erkeğe ait cansız beden, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-05-17 18:50:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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