Şanlıurfa'da 2 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 2 bina 14 süreyle karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir ve Yağızlar Mahallesinde ikamet eden bazı vatandaşların Covid19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda ilçedeki 2 binada 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, ayrıca Viranşehir ve Haliliye ilçelerindeki 2 binada uygulanan karantina ise sonlandırıldı.

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