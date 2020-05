Canpolat’tan 19 Mayıs mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kutlama mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Canpolat, “İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını içtenlikle kutluyorum. Geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere armağan olan bu bayram, onlara milletimizin verdiği önemin bir nişanesidir. İstiklal ki, gençlerimizin en önemli şuurudur. Gençlerimiz bugünden daha güzel yarınlarımız için hem teminatımız, hem gücümüz, hem de umudumuzdur. Onların her bakımdan donanımlı olabilmesi bizim bugün onlara verdiğimiz eğitim ve önemle mümkün olacaktır. Onlar için taşıdığımız mesuliyetin farkındayız. Biz gençlerimizin canları pahasına vatanımıza, milletimize sahip çıkacağına şüphesiz inanıyoruz. Zaferlere imza atan ecdadımızın torunları, geçmişte kendinde bulduğu kudreti, imanı ve azmi bugün de korumaktadır. Bu inançla yolumuza devam eden nesiller olarak her gencimizin fikrine, enerjisine olan ihtiyacımızın bizim de gücümüz olduğunun bilincindeyiz. Kapımız gençlerimize her daim açıktır. Biz beraber yol alacağımızın bilincindeyiz. Tüm bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Tüm gençlerimizin tüm Vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutlayarak, saygılar sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.